【理財智慧】學識333理財法 存錢、投資、洗錢通通OK

「使錢要先學識儲錢」本專欄已經多次介紹不同的儲蓄方法，但最近香港出現第五波疫情，不論「打工仔」、「做老闆」都受到影響，今次政府的補助較之前幾次來得更少，甚至飲食業、服務業的朋友更首當其衝。可能在市況向好的時候，未知道儲蓄的重要性，但在疫情市況欠佳，更顯儲蓄的需要，一個良好的儲蓄規則有助達成自己理想的目標。

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333 理財法

這個是一個源自台灣的理財法則，主要是將個人的收入分為三個等份，分別為存錢、投資和消費。當然最理想便是儲蓄和投資較多、消費較少，或者是分為三個等份都可以，分配的方式按個人需要而決定，但當然要事前先記錄每月的支出，便可以統計到餘下的錢，但作為一個精明投資者，當然盡量將消費較少。

存錢

存錢原本是指存放在銀行的定期或活期存款，當然存錢的目是的急需用錢的時候可以用作備用現金，但平時一般時間都是「有入無出」，如果讀者更願意承受風險，可以考慮外幣存款，始終現時美金強勢，也預備進入加息周期，例如港元兌日元已跌至2017年至今的新低，投資者可以考慮買入外幣 ( 除了盧布)。

日常開支

相信這個也是不少年輕人遇到的問題，「月光族」最大的原因就是日常開支較多，特別是現時申請信用卡愈來愈容易、非常容易去申請分期付款，始終用信用卡一刻不會有任何「肉赤」感覺，直到月尾收到帳單才知道，再發現分期付款可以將原本過萬元的消費，每月分期幾千元，反而提供更大動力去消費，因此需要好好節制自己的日常開支，由經常「食好D」變成有時「食好D」。

投資

達成財務自由最大的需要便是投資，因為我們都知道每年都會有2%至3%通脹，加上美國政府無限QE，所以為了抗通脹，更需要做到資產增值。現時市面上有不同類別、不同門檻的投資產品，低至月供幾百元的基金或股票，甚至用槓桿進行投資，只是取決於個人的可承受風險程度。

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撰文 : 陳佳恩