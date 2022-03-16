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收租股最壞時代已過？九倉1997股價回穩可否撈底

股市 16:16 2022/03/16

分享：

九倉 （01997） 股價今日跟大市回穩，收市升0.4%，收報34.95元。第五波疫情增速放緩，林鄭月娥形容疫情現正維持高位平台期。市面亦開始出現人流，有餐廳亦因應人流重開堂食。疫情暫時受控，是否代表本地收租股最壞時代已過？九倉股價夠殘未，現價可否撈底？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*

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00：07 - 港股今日焦點速覽　

01：16 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：44 - 亞太股市早段市況速報

03：10 - 美國聯儲局議息結果怎預示？留意鮑威爾會否因俄烏局勢轉鴿

06：17 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：26 - 港股會否承接美股反彈？預計恒指反彈到甚麼水平？

10：00 - 俄羅斯未有反制裁違約不還外債    市場鬆一口氣

11：49 - 中資股捱沽累港股跌    市場憂中資股跟俄羅斯被制裁

12：54 - 港股跌幅反映極端悲觀利空因素     港股有機會反彈逾1000點

13：32 - 港股趁反彈至21000點以上宜減磅、食糊抑或躺平？

15：35 - 大行睇淡騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 股價     科技股可否回升關鍵在於業績及監管政策走向

19：05 - 科技股估值平、撈底值得嗎？中綫難跑贏大市？

20：32 - 港股開市前市況速報

20：59 - ET個股推介：港燈 （02638）

24：45 - 觀眾問股：港股是否小漲大回？恒指會否再向下試萬七？

27：33 - 觀眾問股：友邦 （01299） 86元有貨中綫睇好可溝貨？

28：57 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 97元買入少量怎操作？

30：39 - 港股開市初段市況速報

31：49 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 38.5元買入點睇前景？

33：15 - 觀眾問股：科技股殺夠估值未？騰訊 （00700） 平均368元買入、京東 （09618） 平均265元買入是否買錯了？

36：22 - 觀眾問股：九倉 （01997） 現價夠殘未？未有貨可買入？

37：41 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 現水平小注吸納點睇？

38：46 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 10元買入高追了？

40：29 - 觀眾問股：南方東英恒生科技指數ETF （03033） 華夏恆生科技 （03088） 點睇？趁現價買博反彈值駁？

41：37 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價可買入？

43：30 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8元買入怎操作？加注溝貨好嗎？

45：48 - 觀眾問股：買入中國銀行 （03988） 等收息，現價可入嗎？

46：48 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有少量貨    沽定等？

47：32 - 觀眾問股：中綫買入收息，揀電能實業 （00006） 定長江實業 （01113）

48：51 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可買入博反彈？

49：56 - 觀眾問股：快手 （01024） 有冇機會反彈爆上    甚麼價位才可考慮？

51：08 - 濠賭股可博反彈？

52：29 - 觀眾問股：中海外 （00688） 點睇？現價可入？

53：46 - 港股開市初段市況速報

54：06 - 消息股：洛陽鉬業 （03993） 、平安好醫生 （01833） 、富智康 （02038）

55：15 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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