【人民幣】傳沙特阿拉伯部分售往中國的石油 考慮用人民幣計價

據《華爾街日報》引述知情人士透露，沙特阿拉伯正與中國政府積極談判，將其向中國出售的部分石油以人民幣計價。

報道指出，沙特此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌着沙特這個全球第一大原油出口國再次向亞洲靠攏。

知情人士表示，沙特阿拉伯與中國就人民幣計價石油合同進行的談判已經斷斷續續地進行了6年，但今年加快了談判步伐，因為當地對美國幾十年來為保衛沙烏地所作的安全承諾越來越不滿意。

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據報道，沙特對美國不支持該國干預也門內戰，以及對拜登（Joe Biden）政府試圖重返伊朗核協議感到憤怒。沙特官員曾表示，他們對美國去年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

中國採購了沙特25%以上的石油出口。若交易以人民幣計價，將大大提升人民幣的地位。另外，沙特還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即「石油元」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的計價模式。

報道稱，沙特每日出口原油約620萬桶，即便是將其中一部分原油的計價從美元換成其他貨幣，也將是意義深遠的轉變。全球大部分石油銷售以美元結算，比例約為80%，而且按照與前美國總統尼克遜（Richard Nixon）政府達成的一項協議，沙特自1974年以來一直只以美元進行石油貿易，當時的這項協議內容包括對沙特的安全保證。

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責任編輯：黃苑筠