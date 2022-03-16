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【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成　國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案

股市 15:32 2022/03/16

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【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成　國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案

國務院表示房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。內房股午後由跌轉升，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升1成。旭輝 （00884） 一度跌14%，現轉升22.5%。

國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由國務院副總理劉鶴主持，會議提及關於宏觀經濟運行，一定要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。

關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

融創中國  （01918）  今早多筆境內債券單日急跌並觸發臨時停牌，導致股價大跌近兩成，現時反高潮倒升5.5%，此外，中國奧園 （03883） 和龍光 （03380） 均升近兩成。

至於物管股亦同樣走強，保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、中海物業 （02669） 、旭輝永升 （01995） 、新城悅 （01775） 等均大升兩成。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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編輯：姚卓然

港股 經濟 國企內房股 民企內房股 國務院金融穩定發展委員會 保利物業（06049） 中海物業（02669） 中國奧園（03883） 碧桂園（02007）
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