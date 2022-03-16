【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成 國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案
股市 15:32 2022/03/16
國務院表示房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。內房股午後由跌轉升，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升1成。旭輝 （00884） 一度跌14%，現轉升22.5%。
國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由國務院副總理劉鶴主持，會議提及關於宏觀經濟運行，一定要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。
關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。
融創中國 （01918） 今早多筆境內債券單日急跌並觸發臨時停牌，導致股價大跌近兩成，現時反高潮倒升5.5%，此外，中國奧園 （03883） 和龍光 （03380） 均升近兩成。
至於物管股亦同樣走強，保利物業 （06049） 、華潤萬象 （01209） 、中海物業 （02669） 、旭輝永升 （01995） 、新城悅 （01775） 等均大升兩成。
**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**
相關文章：
【內房危機】龍光紀海鵬：已成立專項小組化解債務問題 絕對不可以「躺平」
【內房危機】融創中國逆市跌近一成半 多筆境內債大跌至臨時停牌
編輯：姚卓然