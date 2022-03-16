【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成　國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案

國務院表示 房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。 內房股午後由跌轉升，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、恒大 （03333） 升1成。旭輝 （00884） 一度跌14%，現轉升22.5%。

國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由國務院副總理劉鶴主持，會議提及關於宏觀經濟運行，一定要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對， 新增貸款要保持適度增長。