【李寧 2331】李寧產品被美國扣留 涉使用北韓勞工

李寧（02331）商品在美國港口被扣押，被指在供應鏈中使用北韓勞工。李寧股價未受影響，低開3.2%後隨大市反彈，高見58.5元，最多升14.8%，最新報58.1元，升14%，成交額38.8億元。

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據外媒報道，美國海關和邊境保護局（CBP）發聲明表示，已扣留中國體育用品商李寧的產品，行動由3月14日起生效。CBP指，如李寧在接到扣留通知後30天內，提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁的契約勞工生產的，則某些產品可以進入美國，否則商品可能會被扣押和沒收。

報道指，多年來，北韓向俄羅斯和中國等地派遣了數以萬計的公民從事體力勞動，為該國每年賺取了過5億美元的外匯。

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記者：郭秀慧