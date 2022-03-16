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【李寧 2331】李寧產品被美國扣留 涉使用北韓勞工

股樓投資 15:26 2022/03/16

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李寧（02331）商品在美國港口被扣押，被指在供應鏈中使用北韓勞工。李寧股價未受影響，低開3.2%後隨大市反彈，高見58.5元，最多升14.8%，最新報58.1元，升14%，成交額38.8億元。

同場加映﹕【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

據外媒報道，美國海關和邊境保護局（CBP）發聲明表示，已扣留中國體育用品商李寧的產品，行動由3月14日起生效。CBP指，如李寧在接到扣留通知後30天內，提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁的契約勞工生產的，則某些產品可以進入美國，否則商品可能會被扣押和沒收。

報道指，多年來，北韓向俄羅斯和中國等地派遣了數以萬計的公民從事體力勞動，為該國每年賺取了過5億美元的外匯。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 李寧（02331） 北韓

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