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【求職貼士】哈佛提出3大技巧　增視像面試成功機會

14:00 2022/03/19

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為應對新冠疫情、減少社交接觸，視像面試近年開始普及。（法新社）

為應對新冠疫情、減少社交接觸，視像面試近年開始普及。相比起傳統的現場面試，視像面試由於涉及數碼工具應用，以及有一定的環境限制，商業雜誌《哈佛商業評論》就提出3個技巧，提升視像面試成功機會：

1. 面試前進行網速測試

溝通過程順暢是面試成功的第一步，為確保面試期間能夠以最佳網速運行，建議家中成員先退出WIFI連結。

以防萬一，建議用戶同時將電腦插入LAN線連接，降低網絡延遲而造成面試中斷的風險。

2. 預習視像平台應用

現時常用的視像面試平台包括：WebEx、Zoom、Microsoft Teams等。

如果以前未曾使用過這些軟件，建議預先下載相關平台，並與家人或朋友等進行模擬通話練習。

最重要是熟習平台介面的應用，避免因技術故障出現如攝像鏡頭顛倒的情況。

3. 注意語速和手勢

視像形式下，求職者很容易失去現場感的掌控。根據哈佛研究，當求職者語速超過140wpm（words per minute）時，就會很易令面試官感到憤怒和煩躁，建議說話時不要過急。

再者，面試期間切勿交叉雙臂，要保持雙手躺開的姿態，這將有效與面試官建立更親切的連繫。

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責任編輯：陳卓賢

面試技巧 職場貼士 職場文化 軟件 Microsoft Zoom 疫情

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