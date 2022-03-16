【ET講股通】孫運喜：史詩式反彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日經歷「史詩式反彈」，恒指先高開逾500點，半日升460點，報18875點。國務院發聲明「促進平台經濟平穩健康發展」，提及將積極出台對市場有利的政策，港股及重磅科技股午後報復式大反彈，升幅一度擴大至逾1700點，恒指重上20000點水平，尾市升幅維持於1500點水平，成交已逾1300億。科指午後抽升逾兩成衝破4000點，「ATM」股價急速飆升，阿里巴巴 （09988） 、騰訊升幅超過兩成，美團 （03690） 升幅更達三成。港股「史詩式反彈」後點走？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：56 - 港股今日市況速覽 恒指重上20000點

01：25 - 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 急升至少兩成領市

02：50 - 港股大升原因一：國務院稱盡快完成大型平台整改工作、促平台經濟穩定發展

05：20 - 港股大升原因二：大戶「中國巴菲特」段永平買騰訊 （00700）

06：03 - 港股大升原因三：北水不斷買近100億元 淨流入創單日新高

07：11 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 、中國銀行 （03988） 想買入長擺收息揀邊隻？睇咩價位？

11：52 - 觀眾問股：歌禮製藥 （01672） 4.05元買入應該止賺嗎？

15：14 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 業績差為何仍有得升？可以跟進嗎？

18：10 - 觀眾問股：白花油 （00239） 今次疫情可以受惠多少？1.3元少量買入冷吼點操作？

21：19 - 觀眾問股：中國鐵塔 （00788） 點睇？

24：02 - 觀眾問股：月供港股十年約200萬是食息一族 長遠計港股已欠吸引力現價沽？

27：02 - 港股收市市況速報 升市成交大、明日有機會回軟

29：17 - 留意美國聯儲局今晚議息結果、俄羅斯還美元債

30：54 - 潛力股推介：港交所 （00388）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看→https：//video.hket.com/video/3204598

------

港股史詩式反彈，重上兩萬關，恒指全日大升1672點或9.1%，收報20087點；恒生科指勁升770點或22%，收報4243點。大市總成交高達3,098億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，互聯網經濟股報復式爆升，騰訊 （00700） 升23.2%，阿里巴巴 （09988） 升27.3%，美團 （03690） 升32.1%，京東 （09618） 升35.6%。

港股連日急挫後反彈，不算意外，意外的是反彈幅度，相信與內地多則消息提振互聯網板塊氣氛有關：

一、國務院召開金融穩定發展專題會議，副總理劉鶴提出，平台經濟宜加強穩中求進工作，盡快完成監管整改，促進平台經濟穩定發展，提升國際競爭力；

二、大孖沙唱好，有「中國巴菲特」之稱的段永平表示，準備再加碼騰訊；

三、北水連日南下撈底買貨，對穩定中資股、以至大市有明顯作用。

展望後市，港股超大成交爆升，反映反彈動力強勁，可見拋售高潮已完結。今晚聯儲局公布議息結果，加息0.25厘機會極大，市場緊盯加息及縮表步伐。另外，俄羅斯有兩筆美元債券今晚到期，俄國指將以盧布還款，評級機構惠譽明言這等同違約。上述兩大變數下，不排除港股明天回吐今日一半升幅。

潛力股可吼港交所 （00388） ，股價升11.8%至360.4元，走勢突破小雙底頸線，待回調至350或340元吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長建、中行、歌禮製藥、華潤電力、白花油、中國鐵塔︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

------

*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇* →【按此速睇 - 附time code】