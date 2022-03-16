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紐約67歲亞裔婦遭男鄰居毒打125拳 臉骨折腦出血

環球社會熱點 15:30 2022/03/16

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美國紐約市再發生歧視亞裔的罪案，一名67歲亞裔婦人遭男鄰居尾隨辱罵兼毒打多達125拳。這名男子將亞裔婦人毆打至臉部骨折及腦出血，目前已被警方拘捕。警方已經拘捕這名男子，男子有多項犯罪記錄及曾經屢次入獄。

流浪漢尾隨入屋 紐約亞裔女於家中浴缸遭斬死 【下一頁】

事發於當地上周五（11日）晚上，威斯特徹斯特郡（Westchester County）一名67歲亞裔婦進入住宅大樓，正取出鎖匙開門時，尾隨其後的42歲疑犯Tammel Esco突然出手襲擊婦人。

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Esco將婦人撞倒在地上，然後揮拳毆打她的臉部及頭部多達125次，又用腳踩她7次並向其吐口水。Esco攻擊婦人時更用種族歧視的字眼辱罵她。

警察趕到現場時發現婦人倒臥在地上，身上也在流血。警方拘捕Esco並以二級謀殺未遂罪檢控他。

遇襲婦人的頭部和臉部有多處瘀傷和傷口，臉部骨折和腦部出血。但婦人的病情穩定，正住院接受治療。

【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察 【下一頁】

警方調查後發現疑犯與婦人同住案發住宅大樓，屬於鄰居關係。據悉，婦人與已故丈夫育有兩女，其餘鄰居都形容婦人為人非常好，難以想象有人會針對及襲擊她。

而Esco曾17次被捕及有7項重罪紀錄，其中3項屬於暴力犯罪。他曾於去年2月襲擊一名婦女，當時獲有條件釋放並無入獄。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）譴責今次襲擊，指出紐約州永遠不會容忍歧視、仇恨及暴力，祝願遇襲婦人早日康復，並已為紐約警方提供支援以調查本案。

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責任編輯：鄭錦玲

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