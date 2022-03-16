【帶你睇盤】鐵路上蓋盤　兩房有裝可即住　可借九成按揭

政府致力發展北部都會區，利好新界北樓價。在第5波疫情爆發前，屯門指標屋苑瓏門更屢誕高價成交，實用呎價要近20,000元，貴過不少市區私樓。近期樓價下跌，瓏門叫價亦見回落。今次推介的單位為瓏門6座高層C室，實用面積483平方呎，兩房間隔，叫價880萬元，實用呎價僅18,219元。

值得留意的是，由於政府早前進一步放寬按保，九成按揭的樓價上限至1,000萬元，即是說，上址可受惠新按保，承造九成按揭，首期只需88萬元。

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放盤單位 屯門瓏門6座高層C室（物業編號：AN227247） 實用面積 483平方呎 間隔 兩房 叫價 880萬元 賣點 高層開揚、鐵路上蓋、交通方便、有裝即住、銀行估到價、星級會所、有匙可睇

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