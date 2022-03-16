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【帶你睇盤】鐵路上蓋盤　兩房有裝可即住　可借九成按揭

股樓投資 15:41 2022/03/16

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政府致力發展北部都會區，利好新界北樓價。在第5波疫情爆發前，屯門指標屋苑瓏門更屢誕高價成交，實用呎價要近20,000元，貴過不少市區私樓。近期樓價下跌，瓏門叫價亦見回落。今次推介的單位為瓏門6座高層C室，實用面積483平方呎，兩房間隔，叫價880萬元，實用呎價僅18,219元。

值得留意的是，由於政府早前進一步放寬按保，九成按揭的樓價上限至1,000萬元，即是說，上址可受惠新按保，承造九成按揭，首期只需88萬元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門瓏門6座高層C室（物業編號：AN227247）
實用面積 483平方呎
間隔 兩房
叫價 880萬元
賣點 高層開揚、鐵路上蓋、交通方便、有裝即住、銀行估到價、星級會所、有匙可睇

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/362KIXp

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

祥益地產 私人屋苑 瓏門 屯門

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