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【大辭職潮】7成新世代不滿新工　或引發新一波大辭職潮

商業 15:10 2022/03/16

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全球企業面對大辭職潮（Great Resignation），擔心人才流失，有企業開始作校園招聘及聘請新世代人才填補空缺。據《Foxbusines》報告指，疫情期間大辭職潮下轉換新工作的員工表示，他們對辭職轉換到新工感到後悔及不適應，會考慮再次轉工，該問題或引發另一波新辭職潮。

【職場文化】回到辦公室工作　7招助員工重返崗位

報告訪問了2,500名美國當地的千禧代及Z世代人員進行調查，發現72%的被訪者表示，新工作職位與招聘所描述的內容，與他們期待的不相符，報告稱這現象為「轉變衝擊（Shift Shock）」，這是由於求職者在面試時沒有正確問到該職級實際工作範疇，或是人力資源部門刊登招聘職位描述時出現偏差，甚或是應徵者對新公司及職位過分樂觀所致，由於大多數被訪者選擇放棄而非堅持，報告又認為會造成員工再辭職的問題。

遙距面試難評估    與求職者期望有落差
疫情期間許多企業轉以視像會議方式進行面試，應徵者只能在電腦視像鏡頭前了解應徵公司的職權範圍及企業文化，報告指，視像模式較傳統在辦公室面試更難讓求職者了解該公司實際運作情況，導致新員工入職後發現與他們的期望有偏差，並再考慮是否轉換新工。

【人才招聘】助應徵者了解公司文化　3招讓企業吸引人才

8成新世代不滿新工    6個月內辭職
報告又指，8成千禧代及Z世代員工表示，對新工作範圍或公司環境不符合預期，他們或會最快於6個月內考慮離職；25%的求職者則指，入職後對工作模式或公司文化不滿，更會在1個月內辭職；而有41%人則會先在首2至6個月進行觀測，再考慮是否轉換新工作需要，另外，更有48%求職者會嘗試找回原來的工作，重投舊東家。

由於求職者面對新工作與期待有所出入時，會在短時間內考慮辭職，或引發另一波辭職潮。所以報告建議，企業需更加主動，認真處理招聘描述及與新入職員工進行溝通，讓新員工更易適應，這亦可減低企業再次招聘人才的成本。

責任編輯：向頌勤

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