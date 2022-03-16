【三星手機更新】三星推One UI 4.1更新　舊機可用Galaxy S22系列相機功能

▲ 三星（Samsung）最新宣布，透過One UI 4.1更新，可將最新旗艦Galaxy S22 系列的一些相機功能，帶到部分舊款旗艦機型上。（三星官網截圖）

智能手機的功能日新月異，舊機款若要追上新機功能，就必須等待官方提供軟件更新。三星（Samsung）最新宣布，透過One UI 4.1更新，可將最新旗艦Galaxy S22 系列的一些相機功能，帶到部分舊款旗艦機型上，包括Galaxy S20、Galaxy S21、Galaxy S10、Note 20，以及Galaxy Z Fold和Z Flip系列機款。

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據三星官網顯示，只要將以上機款進行更新，就可引入一些以相機為重點的新功能，包括寵物識別、改變燈光位置能力、長焦鏡頭對人像影片的支援。另外，更新也會加入Expert RAW編輯功能，讓用戶像專家一樣進行照片和影片編輯，容許在多個鏡頭之間選擇，以捕捉任何主題或場景，並能以JPG和DNG格式進行存檔。

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One UI 4.1更新即日起先行向Galaxy S21系列手機推出。雖然仍未有對其他舊機款給出確切的更新時間表，但據悉，目前已經有Galaxy Z Fold 3 和Z Flip 3用戶收到該更新通知。

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責任編輯：陳卓賢