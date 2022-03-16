▲ 【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急 宜先試水溫才分注買入

港股大幅震盪，有「神準分析師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘指，港股在美國制裁俄羅斯、監管風波及內地疫情升溫3大因素拖累下，出現「人踩人」的惡性循環，大家鬥快沽貨，惟18000點的支持相對仍強。

邵志銘接受本報專訪時表示，內地疫情升溫，市場關注清零政策與Omicron的博弈，而中美監管夾擊，大市前景更不明朗，避險情緒大幅升溫，當中尤以美國的監管政策更令人擔心，因部分美國投資者若不能買港股，只能沽貨，故即使中概股最快要到明年才退市，但不明朗因素困擾下，投資者也會選擇「我走先」。

港股目前嚴重超賣 預測市盈率僅9倍

邵志銘指，港股目前嚴重超賣，預測市盈率僅9倍，投資價值浮現，而從技術走勢來看，恒指正處於十年支持位，與2016年低位18278點相距不遠，再下一個低位為2012年6月的18056點，反映18000點的支持相對大，若失守，港股恐下試08年金融海嘯低位，但目前大市沒有流動性問題，故重現昔日情況的機會相對微。

烏克蘭局勢短期難完全解決，疫情亦需時觀察，中美監管風險又不知何時消退，因此他建議不要心急，不要貿然接跌下來的飛刀，長綫投資者亦應該先試水溫，才分注買入，若持有具實力的股票，可先持有，並管理好持倉風險，分散至中長綫前景較佳的新能源股份。

相關文章：【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一 短期接飛刀屬冒進輕率

相關文章：【冠軍分析師】張憶東：避開受中美監管衝擊資產 75%美國中概股持倉或受明顯影響

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物