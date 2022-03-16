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【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入

股市 15:00 2022/03/16

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【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入

港股大幅震盪，有「神準分析師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘指，港股在美國制裁俄羅斯、監管風波及內地疫情升溫3大因素拖累下，出現「人踩人」的惡性循環，大家鬥快沽貨，惟18000點的支持相對仍強。

國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股【下一頁】

邵志銘接受本報專訪時表示，內地疫情升溫，市場關注清零政策與Omicron的博弈，而中美監管夾擊，大市前景更不明朗，避險情緒大幅升溫，當中尤以美國的監管政策更令人擔心，因部分美國投資者若不能買港股，只能沽貨，故即使中概股最快要到明年才退市，但不明朗因素困擾下，投資者也會選擇「我走先」。

港股目前嚴重超賣 預測市盈率僅9倍

邵志銘指，港股目前嚴重超賣，預測市盈率僅9倍，投資價值浮現，而從技術走勢來看，恒指正處於十年支持位，與2016年低位18278點相距不遠，再下一個低位為2012年6月的18056點，反映18000點的支持相對大，若失守，港股恐下試08年金融海嘯低位，但目前大市沒有流動性問題，故重現昔日情況的機會相對微。

烏克蘭局勢短期難完全解決，疫情亦需時觀察，中美監管風險又不知何時消退，因此他建議不要心急，不要貿然接跌下來的飛刀，長綫投資者亦應該先試水溫，才分注買入，若持有具實力的股票，可先持有，並管理好持倉風險，分散至中長綫前景較佳的新能源股份。

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港股 邵志銘 制裁 中國概念股 市盈率 烏克蘭 恒生指數 俄羅斯

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