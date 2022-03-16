【理財智慧】港股潮語你要識 咩叫鑽石能量底、本多終勝 波動市下記得留意下MPF

港股在周一(3月14日)復市後，最終守不住20,000點水平，主要受累於俄烏戰爭進入膠著狀態、香港及內地的新冠疫情等影響，不少傳媒以跌穿「鑽石能量底」解釋事件，到底為什麼港股迎來大跌市，日後該如何部署。

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港股大跌市

即使在全球央企「放水」的情況下，港股本身的表現都比較低迷，即使內地資金不斷流入的情況下，港股表現仍然不濟，特別是最近受到內在和外在因素影響下，進一步拖累大市，以下簡介幾個較重要的內在因素:

中概股: 最近負面消息不斷，包括美國證監會確定了五家審計不符合規定的公司，包括百勝中國、和黃醫藥等，最早可能於要求於2024年退市，有指被要求下架的公司將會「陸續有來」；最近也有傳滴滴原本打算來港上市，但被指未能符合內地法律要求，因此被傳暫停香港上市的計劃。在恒指的藍籌中，阿里巴巴、騰訊、京東、美團佔恒指達兩成，他們的不濟表現直接主導了大市的方向。

疫情：香港現時實施較嚴謹的防疫限制，例如限制晚市堂食、暫停指定處所等，即使政府宣佈再派發消費券，市民對於消費的意慾不算強烈，加上內地最近爆疫，部分城市開始全民禁足，都為香港投資環境帶來負面影響。

鑽石能量底

類似「樓價只升不跌」的神話，因為鑽石是非常堅硬的物質，是不容易打破的東西，因此「鑽石能量底」即理解為不會跌穿，代表會有投資者認為這個價格是「抵買」，有投資者會願意承托，不會跌穿。但是經此一疫，甚麼騰訊不會跌穿300元、恒指守住20,000點，最終也敵不過整體投資環境欠佳，甚至有繼續向下的壓力，如果投資者要入市必須慎選時機。

本多終勝

相信是緣自於賭博的一個玩法，也是不少人賭博的方法之一，即以疊注的形式以獲得更高機會贏錢，即第一局200元、輸了就400元、再如此類推，直到羸一局為止。在股票市場也是，在優質的股票的股價一直下跌時，資金比較充裕的投資者，可以不考慮本金和避險的原則下，一直買「溝淡再溝淡」，降低每手成本，最終在牛市的時候賺回本。

如何部署

相信港股短時間都受到不少負面影響，始終俄烏衝突、內地爆疫，似乎並非一時三刻可以解決，甚至中美之間的矛盾似乎也因為在俄烏衝突上也更趨嚴重。所以作為投資者，現時應該更趨向於防守性的投資，考慮轉往一些保險或銀行業的股票，甚至收息的基金，以保本為目標，靜待投資好時機。同時，也要定期轉換自己MPF戶口中的投資選項，特別是投資了港指數的朋友可以考慮轉往歐美地區股票基金或保守性的基金。

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撰文 : 陳佳恩