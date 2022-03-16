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【烏克蘭戰爭】烏要求俄安全保證 澤連斯基認不加入北約（第三版）

環球社會熱點 21:24 2022/03/16

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俄羅斯與烏克蘭周三（16日）舉行第4輪談判，烏方表示，正與俄方討論烏克蘭模式的安全保證。俄方指目前已看到少少達成共識的希望，而附有安全保證的中立地位，確是雙方深入討論的項目。

（第三版更新烏克蘭模式安全保證）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，談判並不容易，但目前已看到少少達成共識的希望，而附有安全保證的中立地位，確是雙方深入討論的項目。

烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）披露，正與俄方討論烏克蘭模式的安全保證（Ukraine model of security guarantees）。他指有關保證要求參與國家負上法律責任，主動確保烏克蘭免受攻擊，並強調今次不能再是「布達佩斯」（Budapest）的形式。

按照商討中的保證同意書，簽署的國家首先在衝突發生時不能袖手旁觀，並需立即向烏克蘭提供援助。其次，烏克蘭要求一旦爆發衝突，烏克蘭領空需關閉。

《布達佩斯安全保障備忘錄》為美國、英國及俄羅斯，1994年與白俄羅斯、烏克蘭及哈薩克在匈牙利首都簽署的外交文件，保證烏克蘭、白俄及哈薩克獨立和領土完整，換取3國銷毀或交出前蘇聯核武、加入核不擴散條約。

歐洲委員會表決通過 開除俄羅斯會籍 【下一頁】

波多利亞克較早時表示，雙方存在「基礎矛盾」（fundamental contradictions），但表明絕對有妥協餘地。副幕僚長Ihor Zhovkva亦指，談判變得更具建設性，俄羅斯立場軟化，不再要求烏克蘭投降。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發表視像演講，表示和談雙方的立場變得更為現實（more realistic），但烏克蘭需要更多時間作出符合自身利益的決定。澤連斯基續指，仍要就和談努力及保持耐性，強調任何戰爭均是以協議告終。

3國元首訪基輔力撐 澤連斯基：抗俄一定勝利 【下一頁】

澤連斯基周二（15日）出席軍事會議時稱，明白烏克蘭並非北約成員，長期以來亦有眾多言論指烏克蘭不應尋求加入北約，他承認烏克蘭不會加入北約的事實，言論被外界認為是暗示作出讓步。

英國首相約翰遜周三出訪阿聯酋時表示，理解澤連斯基承認烏克蘭無法加入北約的言論，西方國家亦已向普京明確表明，烏克蘭絕不可能短時間內加入北約。

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責任編輯：郭麗明、吳漢培

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