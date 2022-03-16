【烏克蘭戰爭】澤連斯基認不加入北約 烏提安全保證（第三版）

俄羅斯烏克蘭周三（16日）舉行第4輪和談，烏克蘭總統澤連斯基較早時間表示，和談雙方的條件變得更為現實，但烏克蘭需要更多時間作出符合自身利益的決定。澤連斯基早前曾暗示會作出讓步，承認烏克蘭不會加入北約。烏克蘭談判代表指出，正在商討烏克蘭安全保證。

（第三版更新烏克蘭模式安全保證）

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俄烏第4輪和談將於周三恢復，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發表視像演講，表示和談雙方的立場變得更為現實（more realistic），但烏克蘭需要更多時間作出符合自身利益的決定。澤連斯基續指，仍要就和談努力及保持耐性，強調任何戰爭均是以協議告終。

烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚Mykhailo Podolyak表示，雙方存在「基礎矛盾」（fundamental contradictions），但表明絕對有妥協餘地。副幕僚長Ihor Zhovkva亦指，談判變得更具建設性，俄羅斯立場軟化，不再要求烏克蘭投降。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指，目前預計會談進展仍為時過早，但會繼續進行談判。

Podolyak同日稍後披露，正與俄方討論烏克蘭模式的安全保證（Ukraine model of security guarantees）。Podolyak指有關保證要求參與國家負上法律責任，主動確保烏克蘭免受攻擊。Podolyak強調，今次非要求有協定或「布達佩斯」（Budapest）。

布達佩斯安全保障備忘錄為美國﹑英國及俄羅斯於1994年，與白俄羅斯﹑烏克蘭及哈薩克在匈牙利首都簽署的外交文件，保證烏克蘭、白俄羅斯及哈薩克獨立和領土完整，換取三國銷毀或交出前蘇聯核武、加入核不擴散條約。

按照商討中的保證同意書，簽署的國家首先在衝突發生時不能袖手旁觀，並需立即向烏克蘭提供援助。其次，烏克蘭要求一旦爆發衝突，烏克蘭領空需關閉。

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澤連斯基周二（15日）出席軍事會議時稱，明白烏克蘭並非北約成員，長期以來亦有眾多言論指烏克蘭不應尋求加入北約，他承認烏克蘭不會加入北約的事實，言論被外界認為是暗示作出讓步。

英國首相約翰遜周三出訪阿聯酋時表示，理解澤連斯基承認烏克蘭無法加入北約的言論，西方國家亦已向普京明確表明，烏克蘭絕不可能短時間內加入北約。

另一方面，俄羅斯攻勢持續，外媒報道指，俄軍周二劫持馬里烏波爾（Mariupol）一間醫院，將500人扣為人質。烏克蘭國防部周三亦稱，馬里烏波爾（Mariupol）局勢持續惡化，俄方試圖在西部及東部郊區圍堵包抄該市。

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責任編輯：郭麗明