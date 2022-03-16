【房住不炒】中國2月三綫房價續低迷 樓市減辣招未見效

國家統計局公布，2月內地70個大中城市住宅售價狀況，一綫城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲，但二三綫城市則持平或下降。其中，一綫城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。二綫城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為持平；二手住宅下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點，而三綫城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅下降0.4%，降幅與上月相同。

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另一方面，在70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有27個和10個，價格下降城市分別有40個和57個。2月數據反映了國內房地產政策雖回暖，但對二三綫城市沒有多大正面刺激。中原地產首席分析師張大偉表示，2月是春節月整體交易時間比較短，但3月份市場因為疫情影響，有可能再次出現下調，本來預期的小陽春被中斷的可能性很大。

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中國人民銀行在去年12月和今年1月先後下調了基準貸款利率，但在3月維持關鍵利率不變，令市場預期落空。市場預計，未來幾個月政府將推出更多寬鬆措施，或可令開發商得以喘息，並激起購房者的入市興趣。

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記者：林衛