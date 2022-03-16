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【券商點睇】A股估值低於2008年底部？ 券商教睇企穩訊號

股樓投資 16:21 2022/03/16

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3月以來，中港股市被恐慌情緒籠罩，截至周二（15日），上證指數累計下跌11.51%，港股最差跌至18000點水平。天風證券指出，3月以來A股和港股市場快速下挫，反映了投資者對後市的多重擔憂，包括國內疫情迎來了大範圍的反復、經濟前景及穩增長效用不明朗、烏克蘭局勢仍具有不確定性、反壟斷加碼及中美金融領域摩擦、外資大規模撤出等。這其中自然包含可能影響後市的不穩定因素，但僅就目前來看更多的是情緒上的恐慌，市場風險偏好快速回落而呈現無差別拋售的現象。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

拋開恐慌情緒來看，持續下跌後的A股估值，市場普遍認為，當前指數已經具備較強的支撐。對比歷史上大型底部，當前市場估值具備吸引力。截至周二，上證指數市盈率為11.6倍，處於近5年10%分位數水平，更長期來看已低於2008年上證指數1664點時的估值水平，即13.5倍。據市場預測，今年上證50、上證180的歸母淨利潤按年增長12.3%、13%，對應今年預測市盈率僅8.5、8.3倍，具有較高的投資性價比。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標，請按【見下頁

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那麼，A股的企穩信號是甚麼？東方證券首席經濟學家邵宇表示，一是經濟基本面要穩住，宏觀數據和微觀數據相結合，能夠顯示穩定的訊號，特別是一些先行的微觀指標；二是流動性應當是適度寬鬆的，包括降準、降息的訊號也較為重要；三是風險偏好要上升，若地緣衝突解除、疫情恢復的話，可能對風險偏好有提升的作用。另外，華夏基金相關人士認為，從交易層面來看，近期止蝕盤較多，包括前期抄底的部分資金也出現了恐慌性殺跌，指數在企穩前大概率會有所縮量，如果外部環境配合，縮量後走平，就會形成一個明顯的企穩訊號。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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記者：林衛

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估值便宜 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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