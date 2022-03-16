▲ 【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期 首選本地銀行及保險股

港股暴跌後大幅反彈，國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，自3月11至15日的3個交易日，港股進入非理性下跌，累跌2475點，很大可能與具規模基金或投資者因槓桿或押股平倉，以及被外國投資者因害怕美國禁止投資中資股而短時間清倉所致。

「無論是甚麼原因的拋售潮並不會持久，企業始終擁有價值，即使是投資者情緒薄弱，短時間也會反彈至較為合理水平，因此現在是本輪第二階段配置的時候。」

程嘉偉指，要捕捉這一輪港股受情緒及資金拋貨行情，首選本地銀行及保險股，以及盈富基金和港交所 （00388） 。他解釋，歐美將加快加深力度加息，以解決結構性通脹問題，在強勁加息背景下，料本地銀行及保險股受惠。

不過，由於內地科技監管深化及法規優化持續，行業將進行結構性整合，寡頭壟斷將續步瓦解，預期科技股進入整合期，因此不論科技股跌至甚麼水平，或是之後大市反彈，整合期完結前都不建議抄底或高追科技龍頭。

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