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【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股

股市 14:43 2022/03/16

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【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期　首選本地銀行及保險股

港股暴跌後大幅反彈，國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉認為，自3月11至15日的3個交易日，港股進入非理性下跌，累跌2475點，很大可能與具規模基金或投資者因槓桿或押股平倉，以及被外國投資者因害怕美國禁止投資中資股而短時間清倉所致。

科指騰訊阿里巴巴升兩成、美團京東升三成【下一頁】

「無論是甚麼原因的拋售潮並不會持久，企業始終擁有價值，即使是投資者情緒薄弱，短時間也會反彈至較為合理水平，因此現在是本輪第二階段配置的時候。」

國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市（附會議重點）【下一頁】

程嘉偉指，要捕捉這一輪港股受情緒及資金拋貨行情，首選本地銀行及保險股，以及盈富基金和港交所 （00388） 。他解釋，歐美將加快加深力度加息，以解決結構性通脹問題，在強勁加息背景下，料本地銀行及保險股受惠。

不過，由於內地科技監管深化及法規優化持續，行業將進行結構性整合，寡頭壟斷將續步瓦解，預期科技股進入整合期，因此不論科技股跌至甚麼水平，或是之後大市反彈，整合期完結前都不建議抄底或高追科技龍頭。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：【大行報告】大摩：若澳門落實賭牌續期安排　濠賭股潛在升幅可達20%至30%

相關文章：【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率

 

港股 大行報告 香港交易所（00388） 加息 香港 通脹

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【港股市況】恒指升1600點重上二萬關　科指升兩成（不斷更新）

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