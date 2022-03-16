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【撈底ETF】國內資金借ETF入港股博彈 單日近30億淨流入

股樓投資 15:30 2022/03/16

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Wind數據顯示，今年已有超過666億元資金淨流入股票型ETF，周二（15日）便有超過27億元（人民幣，下同）的資金淨流入股票型ETF。市場分析指，資金借道ETF抄底，體現出部分資金在短期市場調整階段對後市長期看好。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

資料顯示，近日國內投資者紛紛借道ETF抄底港股。周一（14日），博時中證全球中國教育ETF獲2,749萬元資金淨流入；華夏恒生互聯網科技業ETF在3月8日至3月14日期間連續五日獲得超過1億元資金淨流入。此外，港股科技50ETF、恒生醫療ETF、香港醫藥ETF、恒生科技ETF基金等均連續五日獲資金淨申購。

【延伸閱讀】港交所388：全年業績後 大行最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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整體來看，3月14至15日，分別有超過20億元及27億元資金借道股票型ETF布局。有基金經理表示，ETF整體呈現「跌的時候資金淨流入，漲的時候淨流出」特點，ETF投資者主要是機構投資者和資金量較大的個人投資者，這類投資者相對成熟、理性，他們逆向操作的行為可以對普通投資者有所啟發。對於當前市場，基金比較看好成長股投資機會，目前推薦科技成長加消費成長的配置組合。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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記者：林衛

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