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【烏克蘭戰爭】數十烏孕婦防空洞分娩 俄軍烏東醫院挾400人質

環球社會熱點 16:06 2022/03/16

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俄羅斯對烏克蘭的攻勢未見放緩，多間醫院受轟炸波及。外國傳媒報道，尼古拉耶夫市孕婦因俄軍轟炸行為，需在醫院防空洞分娩。烏克蘭官員聲稱，俄軍佔領另一城市馬里烏波爾的最大型醫院，並挾持了醫護及病人在內約400名人質。

英烏情報稱俄增加動員 俄軍續攻多城 【下一頁】

法新社（AFP）報道，自俄羅斯上月24日發動戰爭以來，尼古拉耶夫市（Mykolaiv）婦產醫院已有49名孕婦需在地下臨時分娩室分娩。臨時分娩室設置簡陋，牆壁上未有任何裝飾，地板亦未有鋪上任何地磚，仍是泥地。由於俄軍進攻依然持續，城市不時拉響空襲警報。

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婦產科病房主任醫生Andriy Hrybanov透露，臨時分娩室原本屬水管工人及技術人員使用。若團隊未能及時將孕婦移至地下室，醫院將安排她們在2樓產科走廊分娩，指在2堵牆之間會較為安全。

除尼古拉耶夫市外，馬里烏波爾（Mariupol）亦是俄軍轟炸目標。烏東頓涅茨克（Donetsk）州長Pavlo Kyrylenko表示，市內最大的醫院被俄軍佔領，將院內的醫護及病人挾持作人質，被強行關押在醫院深切治療部，當局無法與他們取得聯絡。

歐洲委員會表決通過 開除俄羅斯會籍 【下一頁】

Pavlo Kyrylenko引述匿名醫院僱員指，俄軍攻勢猛烈，將身處附近建築物中的400人亦趕至醫院，附近高樓發生嚴重火災，不可能離開醫院，汽車已連續2日無法駛進醫院，現時他們正坐在地下室內。他透露，自醫院部分設施被摧毀後，院方一直在地下室醫治病人。

馬里烏波爾已被俄軍圍困逾1周，俄軍空襲當地產婦醫院等民用基礎設施，市內民眾斷糧、水和電力。馬里烏波爾副市長Sergei Orlov表示，俄軍在醫院的行為犯下戰爭罪（war crime）。

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責任編輯：李俊儀

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