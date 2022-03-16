  • 24°C
香港時間 : 2022316日 (三) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】英烏情報稱俄增加動員 俄軍續攻多城

環球政治 14:32 2022/03/16

分享：

俄羅斯政府一直未有公布入侵烏克蘭戰事中的最新損失，外界以以評估俄軍情形，但有不少報告指俄國不滿戰事進度。英國與烏克蘭指出，俄羅斯加強動員，替補在烏克蘭戰爭的人員損失。同時，俄軍持續攻擊烏克蘭多個城市，包括首都基輔及南部戰略要點馬里烏波爾。

【烏克蘭戰爭】歐洲委員會表決通過 開除俄羅斯會籍 【下一頁】

烏克蘭軍方周三（16日）發表最新軍事報告，指俄羅斯加強對烏克蘭戰爭的動員，補充在戰爭中損失的人員。同時，消息指俄羅斯軍方決定提前結束軍校學期，讓候任軍人加入對烏克蘭的戰爭。國防部聲稱，俄軍彈藥補給不力，約40%在烏克蘭的作戰單位受損。

英國最新情報報告亦確認相關消息，指人員減少嚴重妨礙俄羅斯確保在烏克蘭的佔領地。報告稱俄軍從東部軍區﹑太平洋艦隊及亞美尼亞的基地調派部隊，同時循非正規軍隊來源如私人軍事企業﹑敘利亞及其他僱傭兵招募人員。

【烏克蘭戰爭】美將追加逾62億軍事援助 不足1周增78億 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）周三整合俄烏最新戰況，俄軍持續攻擊烏克蘭首都基輔鄰近區域，如伊爾平（Irpin）及Guta-Mezhyhirksa，但過去24小時未有取得任何進展。在第二城市哈爾科夫（Kharkiv），俄軍據報因彈藥短缺，未能包圍城市。

俄軍繼續對南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol），持續嘗試阻塞城市西及東部郊區，烏克蘭軍方人員指當地狀況最為惡劣。俄軍被指在另一南部港口城市敖德薩（Odessa）未發動以海軍為主的攻勢，仍未有部隊登陸。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https：//dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量
今日
約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量
【烏克蘭戰爭】霍士新聞攝記遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊
今日
【烏克蘭戰爭】霍士新聞攝記遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊
【烏克蘭戰爭】3國元首訪基輔力撐 澤連斯基：抗俄一定勝利
今日
【烏克蘭戰爭】3國元首訪基輔力撐 澤連斯基：抗俄一定勝利
【烏克蘭戰爭】俄電視台反戰女員工 遭罰款後獲釋
今日
【烏克蘭戰爭】俄電視台反戰女員工 遭罰款後獲釋

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
今日 13:48
【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量
今日 11:50
約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量
【烏克蘭戰爭】霍士新聞攝記遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊
今日 11:25
【烏克蘭戰爭】霍士新聞攝記遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊
軍事 國防 烏克蘭 俄羅斯 基輔 英國 戰爭

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐洲委員會表決通過 開除俄羅斯會籍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】普京批准俄航空公司 接管外國飛機
【烏克蘭戰爭】普京批准俄航空公司 接管外國飛機
馬斯克豪言要單挑普京 俄官：同你鬥只會浪費時間
馬斯克豪言要單挑普京 俄官：同你鬥只會浪費時間
【烏克蘭戰爭】俄首認進展遜預期 英料可全力再戰兩周
【烏克蘭戰爭】俄首認進展遜預期 英料可全力再戰兩周
【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】東歐3國領袖抵基輔 北約或向東翼增兵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議
【烏克蘭戰爭】俄烏將恢復談判 近日有望簽停火協議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款