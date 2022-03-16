【烏克蘭戰爭】英烏情報稱俄增加動員 俄軍續攻多城

俄羅斯政府一直未有公布入侵烏克蘭戰事中的最新損失，外界以以評估俄軍情形，但有不少報告指俄國不滿戰事進度。英國與烏克蘭指出，俄羅斯加強動員，替補在烏克蘭戰爭的人員損失。同時，俄軍持續攻擊烏克蘭多個城市，包括首都基輔及南部戰略要點馬里烏波爾。

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烏克蘭軍方周三（16日）發表最新軍事報告，指俄羅斯加強對烏克蘭戰爭的動員，補充在戰爭中損失的人員。同時，消息指俄羅斯軍方決定提前結束軍校學期，讓候任軍人加入對烏克蘭的戰爭。國防部聲稱，俄軍彈藥補給不力，約40%在烏克蘭的作戰單位受損。

英國最新情報報告亦確認相關消息，指人員減少嚴重妨礙俄羅斯確保在烏克蘭的佔領地。報告稱俄軍從東部軍區﹑太平洋艦隊及亞美尼亞的基地調派部隊，同時循非正規軍隊來源如私人軍事企業﹑敘利亞及其他僱傭兵招募人員。

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英國廣播公司（BBC）周三整合俄烏最新戰況，俄軍持續攻擊烏克蘭首都基輔鄰近區域，如伊爾平（Irpin）及Guta-Mezhyhirksa，但過去24小時未有取得任何進展。在第二城市哈爾科夫（Kharkiv），俄軍據報因彈藥短缺，未能包圍城市。

俄軍繼續對南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol），持續嘗試阻塞城市西及東部郊區，烏克蘭軍方人員指當地狀況最為惡劣。俄軍被指在另一南部港口城市敖德薩（Odessa）未發動以海軍為主的攻勢，仍未有部隊登陸。

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責任編輯：吳漢培