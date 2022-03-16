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【虛擬經濟】朱克伯格加速布局元宇宙 確認Instagram短期內將引入NFT功能

環球政經 20:45 2022/03/16

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Meta（美：FB）行政總裁朱克伯格，近日在SXSW 2022活動上透露，將會在短期內為Instagram平台加入非同質化代幣（NFT）的相關功能。儘管他未有具體說明當中的細節，但就表示接下來幾個月內，讓用戶將NFT帶入Instagram，甚至是進一步發展至鑄造NFT的能力。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

朱克伯格的此番言論，亦印證了Meta公司高層的說法。去年12月，Instagram負責人Adam Mosseri曾經表示，該公司正在「積極探索」NFT技術；另外Meta前加密貨幣負責人David Marcus ，去年8月亦透露，考慮將NFT功能整合至電子錢包Novi中。

【延伸閱讀】【NFT】西班牙藝術家Joan Cornellà首推NFT 共5,555枚頭像4月拍賣 白名單Challenge即日開始

【延伸閱讀】【NFT】LINE與26間頂尖企業合作 建立全球NFT生態圈

今年1月亦有報道稱，Facebook 和Instagram的團隊正在準備一些關於NFT的功能，包括讓將NFT圖像設定為個人帳戶圖片、鑄造NFT及建立NFT交易市場。

【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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