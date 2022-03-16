【職場熱話】公司實行網上面試 每星期最少1人甩底 HR抱怨面試者沒交帶揚言：永不錄用

在疫情下不少公司為了保障面試者與員工的安全，也會安排網上面試，然而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現於一公司任職HR ，負責面試請人，然而他發現自公司實行網上面試後，不少人也會不出現但又不事前通知，浪費了他的時間，使樓主感到十分生氣。

樓主指自3月起，每星期最少有1人不參加網上面試，但又不作事前通知，而即使打電話給那面試者，但又不接電話，樓主指他無心冒犯，但那些面試者的確全是90或00後，即使有些人是見高級職位也可以不出現，樓主不禁心裏質問：「是否因不會見到真人，所以才會如此沒有交帶？即使不想面試也可以發電郵通知一聲，很難想像公司請了如此沒責任感的人會有甚麼後果。」，最後樓主指這些不出現的面試者，公司將會永不錄用。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「如此沒有交帶的人，其實請不到也不是甚麼壞事。」，「 你的網上面試又是否準時開呢？可能是你遲了，人家便下線了。」，也有人指，「即使是面對面的面試，不時也有人不出現。」。

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另有網民指，「 這些人可能只不過是騎牛找馬，他們找到了另一份工作便不再管你了。」，「做人怎樣也需有交帶的。」。

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責任編輯：關海儀