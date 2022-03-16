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【烏克蘭戰爭】歐洲委員會表決通過 開除俄羅斯會籍

環球政治 14:16 2022/03/16

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歐洲人權組織歐洲委員會（Council of Europe）周二（15日）宣布， 經表決全票通過開除俄羅斯的歐洲委員會成員國會籍。歐洲委員會譴責俄羅斯入侵烏克蘭期間違反人權和國際人道主義法，而俄羅斯於表決前已表明退出歐洲委員會。

【烏克蘭戰爭】美將追加逾62億軍事援助 不足1周增78億 【下一頁】

歐洲委員會成立於 1949 年。俄羅斯於1996年加入。

歐洲委員會周一（14日）起草開除俄羅斯會籍的決議，並於周二的大會進行表決，最終以216票贊成、0票反對及3票棄權通過決議。

俄羅斯成為繼1969年退出的希臘（編按：希臘5年後已再次加入）之後，自二戰後第二個退出歐洲委員會的國家。

歐洲委員會大會主席Tiny Kox表示，他對於要驅逐加入委員會超過25年的俄羅斯感到悲傷。但他強調俄羅斯越過紅線，歐洲委員會不會再給予俄羅斯容身之地。

霍士新聞攝記烏克蘭遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊 【下一頁】

由於俄羅斯不再屬於歐洲委員會，人權公約將不再適用於俄羅斯，而俄羅斯民眾將不能再針對俄羅斯政府向歐洲人權法院提出上訴。

歐洲委員會大會於聲明中表示，對俄羅斯嚴重違反人權和國機人道主義法的證據深感不安，包括指俄羅斯襲擊平民及人道主義走廊。

歐洲委員會在俄羅斯宣布攻打烏克蘭翌日，就已暫停俄羅斯的會籍。俄羅斯在表決前已自行宣布退出，又批評西方國家破壞歐洲委員會。

俄羅斯議會國際事務委員會（ international affairs committee）負責人盧茨基（Leonid Slutsky）批評，北約和歐盟國家將歐洲委員會視為軍事政治和經濟東擴的意識形態支持手段。

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責任編輯：鄭錦玲

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