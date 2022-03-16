【職場熱話】 公司規定每天需做快測 打工仔怨開工不足反增支出 呻「交租後月薪少過拿綜援」

在疫情下，相信大家買快測包也用了不少錢，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己公司要求員工即使當天不用上班，也需做一次快測，並把結果發上Whatsapp群組，然而他卻抱怨現時開工不足，但公司在快測包上又沒有補助，使樓主開支增加，但收入減少，他因而感到十分辛苦。

樓主經歷：

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【職場熱話】 公司實行在家工作半個月 嫌員工工作效率低 要求開電腦鏡頭工作 打工仔感失去自由 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 其實現時有很多公司也需有快速測試結果才能上班。」，「若你中招一次，康復了便可以不用做快測了。」，也有人指，「 可惜若你不做，還是有很多人做。」，「沒有上班又為什麼要測呢？」。

另有網民指，「 一天測一次，一個月也要30枝，有些街邊擺買的快測檢測包雖然很便宜，但一看便知信不過。」。

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責任編輯：關海儀