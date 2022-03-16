  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔炒燶股輸3分1身家 面臨失業壓力大晚晚失眠 連另一半也要求延遲結婚買樓

理財智慧 19:07 2022/03/16

分享：

香港疫情持續爆發，市面上的工作量大減，不少人也面臨失業的情況，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近壓力十分大並感到負面，不但面臨失業及股票虧損，而且連另一半也要求延遲結婚，於是他向網民詢問該如何是好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】 公司慳錢用免費計糧系統  9成員工月薪計錯數  新入職HR嘆工作量大增 【下一頁

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 現時是考驗你未來老婆的時刻，到底是能陪你共患難，還是踢你走。」，「 若年輕的話，結婚拖一拖也沒有太大問題。」，也有人指，「你也沒有甚麼可以做，唯一可以做的便是等待。」。

另有網民指，「工作可以馬死落地行，但你要珍惜眼前人，不要因為溝通不好，而失去了對雙方的感情。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 股票 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假

下一篇文章

【職場熱話】 公司規定每天需做快測 打工仔怨開工不足反增支出 呻「交租後月薪少過拿綜援」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況
美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況
【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價
【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款