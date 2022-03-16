【職場熱話】打工仔炒燶股輸3分1身家 面臨失業壓力大晚晚失眠 連另一半也要求延遲結婚買樓

香港疫情持續爆發，市面上的工作量大減，不少人也面臨失業的情況，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近壓力十分大並感到負面，不但面臨失業及股票虧損，而且連另一半也要求延遲結婚，於是他向網民詢問該如何是好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 現時是考驗你未來老婆的時刻，到底是能陪你共患難，還是踢你走。」，「 若年輕的話，結婚拖一拖也沒有太大問題。」，也有人指，「你也沒有甚麼可以做，唯一可以做的便是等待。」。

另有網民指，「工作可以馬死落地行，但你要珍惜眼前人，不要因為溝通不好，而失去了對雙方的感情。」。

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責任編輯：關海儀