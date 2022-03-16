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【重上2萬點】港股報復式反彈1600點 成交3000億元 騰訊重上367 美團狂升3成

股樓投資 16:22 2022/03/16

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經歷連續2日急跌後，港股今日（16日）終迎來強力反彈，在國務院表示金融機構需支持實體經濟，及中美就中概股取得積極進展，在中資科技股急升帶動下，恒指收報20087點，升1,672點或9.1%，全日成交額3,097億元。

恒指今早隨美股造好高開540點，初段曾升660點見19075點，中午時收報18875點，升460點。午後傳來國務院發報利好訊息，市況突轉旺，恒指最多曾升1,705點高見20120點，最終收報20087點。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

早前一眾大跌的中資科技股，終見報復式反彈，恒生科技指數收報4243點，升22%。騰訊（00700）升23.1%，收報367元；阿里巴巴（09988）升27.3%，收報90.7元；美團（03690）升32%，收報140元；京東集團（09618）升35.6%，收報219.6元。

延伸閱讀：【大行點睇】摩通唱淡中資科技股  一文看盡28股最新評級及目標價【見下頁

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國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，會後強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

此外，會議亦提及，凡對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。歡迎長期機構投資者增加持股比例，及提醒金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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記者：李兆明

 

 

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