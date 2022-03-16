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【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品

商業 14:10 2022/03/16

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莎莎於foodpanda mall推出的精選產品約700款，包括近期香港市民需求殷切的防疫產品。（資料圖片）

疫情下不少傳統零售商亦要開拓網上銷售渠道，務求在網絡世界仍可多方面接觸潛在顧客。莎莎今日亦正式進駐foodpanda於香港的一站式即時生活百貨foodpanda mall，希望推進莎莎線上線下業務融合（OMO）。

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莎莎於foodpanda mall推出的精選產品約700款，包括近期香港市民需求殷切的防疫產品，以及化粧品、護膚品、香水、護髮、身體護理及保健產品等。顧客於foodpanda mall訂購下單後，foodpanda送遞員會於特選莎莎實體店取貨，並可於最快10分鐘內送達顧客手中。

回應網購需求　吸年輕客群

莎莎期望透過是次合作，可進一步提升香港實體店與線上業務的OMO發展，為顧客提供另一個「以客為中心」、快捷方便的網購渠道，與莎莎購物網店發揮互補作用。該企相信，此合作可讓雙方的顧客互相轉化，加大目標顧客群，有助鞏固和壯大莎莎的年輕顧客群。

該集團主席及行政總裁郭少明又表示：「現今網購愈趨盛行，尤其在目前疫情較為嚴重的環境下，更多消費者可能因為防疫而需要留在家中，減少外出，相信foodpanda的快速送遞，正切合我們的顧客對方便快捷網購服務日益增加的需求。」

推限時優惠

因應莎莎加盟，foodpanda mall推出市場推廣優惠，於優惠期3月15日至4月30日，顧客於foodpanda mall 內的莎莎首次購物滿400港元，並輸入優惠碼「SASA」，便可獲50港元的折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。

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責任編輯：葉泳珊

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