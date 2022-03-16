【疫市營商】莎莎登陸Foodpanda Mall 首推防疫產品 首次購物滿400元送50元折扣優惠

莎莎國際（00178）近年亦積極開拓綫上業務，近日再下一城，宣布莎莎今日正式進駐一站式即時生活百貨 foodpanda mall，透過該平台的24小時「快商務」送貨遞服務，為本地顧客提供更便捷的網上購物途徑，進一步提升顧客體驗，並推進莎莎業務在綫上綫下之融合(OMO)。

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莎莎於foodpanda mall 推出的精選產品約700款，包括近期香港市民需求殷切的防疫產品，以及人氣化粧品、護膚品、香水、護髮、身體護理及保健產品等。顧客於foodpanda mall 訂購下單後，foodpanda送遞員會於特選莎莎實體店取貨，並可於最快10分鐘內送達顧客手中，顧客足不出戶便能於短時間內獲取所需產品。莎莎首階段由20間分店試行提供服務，未來將有更多分店投入服務。

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繼早前推出的「網購店取」服務後，莎莎透過是次合作可進一步提升香港實體店與線上業務的OMO發展，為顧客提供另一個「以客為中心」、快捷方便的網購渠道，與莎莎購物網店發揮互補作用。是次合作充分發揮雙方優勢，產生協同效應。

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莎莎主席及行政總裁郭少明表示，現今網購愈趨盛行，尤其在目前疫情較為嚴重的環境下，更多消費者可能因為防疫而需要留在家中，減少外出，相信 foodpanda的快速送遞，正切合顧客對方便快捷網購服務日益增加的需求。鑒於防疫產品需求甚殷，公司特別於foodpanda mall售賣防疫產品，希望讓消費者有多一個方便的購買渠道，幫助市民抗疫。同時更希望透過此次合作，積極提升莎莎OMO功能，為顧客提供更貼心、便捷的購物體驗。

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foodpanda 香港董事總經理賴偉昕表示，很高興莎莎成為 foodpanda mall 的零售夥伴，彼此於綫上綫下發揮優勢互補，令雙方資源產生最大協同效益，共同重塑個人護理、保健及美粧等產品的 消費體驗之外，亦讓foodpanda mall 的零售商及產品選擇更加多元化，全面滿足顧客的各種需要。

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為慶祝莎莎加盟，foodpanda mall 推出市場推廣優惠，於優惠期3月15日至 4月30日，顧客於foodpanda mall內的莎莎首次購物滿400元，並輸入優惠碼「SASA」，便可獲50元的折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。

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記者：張以正