【Meta】Facebook涉大規模洩漏用戶數據　歐盟判罰款1.46億元

▲ 委員會指Facebook在用戶數據外洩事件中，未能採取適當的技術和有組織的解決方法，違反了《通用數據保護條例》（GDPR）的條例。（法新社資料圖片）

國際間對於科企的數據保護監管愈加嚴格，Meta旗下社交平台Facebook更因為於2018年未能阻止大規模洩漏用戶數據事件，違反歐盟資料保護條例，被罰款1,700萬歐元（約1.4億港元）。

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據外媒《BBC》報道，歐盟私隱監管機構據愛愛爾蘭數據保護委員會（The Irish Data Protection Commission，DPC）就Facebook於2018年6月7日至2018年12月4日期間，Facebook發出的12條違規通知中存有漏洞，讓外部開發者獲得了數百萬用戶照片進行調查。

委員會指Facebook在用戶數據外洩事件中，未能採取適當的技術和有組織的解決方法，違反了《通用數據保護條例》（GDPR）的條例，因此向Meta開出1,700萬歐元（約1.4億港元）的罰款。

Meta發言人回應，是次罰款與更新資料保存方法相關，並非洩露了用戶個人資料。發言人強調，該企一直以來也認真對待作為科企的義務，維護《通用數據保護條例》也是其發展考慮因素之一。

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責任編輯：文睿

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