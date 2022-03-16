阿里9988、騰訊700飆升逾兩成可否追入？兩大關鍵決定中綫能否跑贏大市

科技股報復式反彈，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 午後股價飆升逾兩成，騰訊股價一度重上370元水平，阿里巴巴高見89.5元，逼近90元。國務院發聲明「促進平台經濟平穩健康發展」，提及將積極出台對市場有利的政策，支持平台經濟平穩健康發展，騰訊、阿里巴巴現價可否追入？科技股uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為科技股要有兩大關鍵要留意，否則中綫難跑贏大市。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

摩通日前狠劈中資科技股目標價，騰訊目標價被斬至265元，阿里目標價大削至63元，陳偉聰認同摩通一個論點，擔心環球資本重新洗牌，未來1年內有策略性轉變，將受監管纏擾的中資科技股配置比略調低。現時市場普遍認為科技股估值平，但他認為估值平的原因是由於海外投資者不信任中資科技股，憂內地監管政策進一步不明朗，加上要留意科技股估值或會提高，如在監管影響及內地消費弱下，科技股業續有機會繼續倒退，盈利預測上未預先下調，現時單位數市盈率可重回雙位數。

因此，陳偉聰認為內地監管政策走向及科技股未來業績表現要留意，否則中綫難跑贏大市。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（15：35-20：22）港股真反彈？陳偉聰講買賣策略重睇* →【按此速睇 - 附time code】

*美國即將議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*