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【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

股市 13:56 2022/03/16

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【中概股股災】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

美國證交會（SEC）上周公布首批中概股「預定除牌名單」，觸發中概股信心危機。繼中證監、美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）發聲明指雙方正在商議解決方案，國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，會後強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

官媒報道，會議除了提及中概股事件，也研究當前中國經濟形勢和資本市場問題，形容「最關鍵的是堅持發展是黨執政興國的第一要務」，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。

恒指午後曾觸二萬關，最新市況可見【下一頁】

國務院：切實振作一季度經濟　內地香港監管要加強溝通協作

其他會議重點包括：

  • 關於宏觀經濟運行，一定要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。
  • 關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。
  • 關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。
  • 關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

科指應聲急彈，騰訊阿里巴巴升兩成、美團升三成，可見【中概股反彈】

慎重出台收縮性政策　平台經濟「紅燈、綠燈都要設置好」

國務院會議強調，有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策，對市場關注的熱點問題要及時回應。

報道續指，國務院要求，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性，國務院金融委將根據黨中央、國務院的要求，加大協調和溝通力度，必要時進行問責。

金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。

多隻中概股反彈 傳美監管機構正積極洽商審計底稿事宜，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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港股 劉鶴 貨幣政策 經濟 中國概念股 中國共產黨 中共中央政治局 國務院金融穩定發展委員會 中國證監會
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