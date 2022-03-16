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【科技共融】微軟藉AR技術　助視障兒童與人交流

科技 17:08 2022/03/16

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微軟（Microsoft）早前推出開放式AI系統PeopleLens，為盲人或視障的兒童提供更多支援，以方便他們了解身處的社交環境並與他人互動。（官方圖片）

近年穿戴裝置產品愈趨大眾化，因此有企業研究加入無障礙功能，籍此幫助視障兒童改善生活。微軟（Microsoft）早前推出開放式AI系統PeopleLens，為盲人或視障的兒童提供更多支援，以方便他們了解身處的社交環境並與他人互動。

【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用  

【iPhone】蘋果官網85折出售iPhone 12　香港有冇得買？

微軟表示，對於天生失明的孩子而言，社交互動尤其具有挑戰性。如視障人士不會知道誰剛剛進入房間，或者有人看了他們一眼以示意他們說話，無疑增加了與同齡人交友方面的困難。長久下去，甚至有機會導致兒童出現被孤立和反社會行為。

有見及此，微軟希望透過AR眼鏡PeopleLens，利用眼鏡的內置傳感器，以及配合軟件可以幫助視障人士識別已知的面孔，培養視障兒童和青少年與同齡人交往的社交能力，設備通過提供音頻提示，如點擊聲、鐘聲和朗讀名字，來分辨對方距離和位置。另外設備亦會配合一系列遊戲訓練來指導兒童在空間注意力技能的發展，為社交互動打好基礎。

【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊

責任編輯：黃顯晴

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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