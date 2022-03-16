K11進軍內地輕資產管理市場　上海浦東成首據點

內地商機無限，不少香港發展商致力部署，其中K11集團宣布，集團旗下全資子公司深圳新藝思商務服務有限公司，投得上海金橋地鐵上蓋項目商業部份管理服務的項目。

值得留意的是，K11透過輕資產管理的合作模式，將旗下專為新世代打造的「文化沙盒」—K11 Select首次引入上海。換言之，此次中標項目為K11集團正式進軍輕資產管理市場，預計2023年底商業管理輕資產項目將增至10個。

資料顯示，2022財年上半年（截至2021年12月31日），K11中國內地銷售額同比上升39%。目前，包括香港在內，K11品牌已落戶國內6個城市，並致力於2026財年擴至10個城市。

K11創辦人鄭志剛表示：「K11集團首創的文化零售概念，深受市場歡迎，持續為集團帶來可觀回報，相信上海金橋K11 Select項目將成為集團另一個文化零售新地標，並以此為起點，把輕資產業務延伸至全國各個城市。我們會繼續積極在內地物色合適的發展機會，為顧客為來結合藝術、文化和商業的創意體驗。」

此次中標項目地塊總佔地面積約42萬平方米，處於地鐵9號綫、12號綫換乘站金海路站及14號綫桂橋路站三軌交地鐵上蓋。東至贛橋路（外環運河）， 南至桂橋路，西至金穗路，北至金海路。西北側緊鄰華為研發中心。上海金橋K11 Select也將與現有的上海K11 購物藝術中心以及規劃中的淮海中路專案，發揮協同效應。

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