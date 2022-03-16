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黑天鵝事件難料 恒指反彈挾完淡倉再下試萬七點？

股市 13:36 2022/03/16

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恒指於超過2000億元大成交配合下，暴挫兩個交易日後，今午後擴大升幅反彈逾1400點，暫報19823點。港股市盈率及市帳率俱甚低，昨日RSI 14極度超賣下，好友有幾多短綫反彈空間？

恒指由2月10日25050點高位下跌，至昨日曾下試18235點最低位，共計有6815點跌幅，若以0.382黃金反彈比率計，有機會見20838點；0.5反彈比率則為21642點，反彈力度真的那麼理想？

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？ 陳健豪分析外滙市場最新走勢*

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）則認為黑天鵝事件難料。一是新冠疫情持續惡化，全球疫情反覆，國內如深圳地區要封城清零，本地確診人數亦高企；二為俄烏戰況持續，一旦北約參戰勢必引發全球股災。三是內地監管措施方向未算明確，三大因素將繼續左右恒指走勢。不過Jason指港股估值甚平，應已消化部分利淡因素，短期有機會反彈約2000點挾淡倉再回吐，惟形成雙底或再下試更低位則難料。

足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（24：45 - 27：33），陳偉聰為你評市論股 【按此速睇－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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