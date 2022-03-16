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中芯國際可買入搏反彈？ 陳偉聰晤睇好長線表現

股市 13:30 2022/03/16

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中芯國際 （00981） 一直身處中美角力的風眼中，上星期美國商務部向中芯等公司發出警告，指企業若無視俄羅斯制裁令，向俄方出售晶片，直言他們有能力直接讓這些企業關門大吉。令公司即使去年業績做好亦無助股價向上。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為公司受制裁影響，未來發展空間有限。想聽更詳細分析，立即點擊收看/收聽。 →【精華速睇】

*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*

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30：39 - 港股開市初段市況速報
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38：46 - 觀眾問股：中國建築  （03311）  10元買入高追了？
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41：37 - 觀眾問股：中移動  （00941）  現價可買入？
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45：48 - 觀眾問股：買入中國銀行  （03988）  等收息，現價可入嗎？
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47：32 - 觀眾問股：中綫買入收息，揀電能實業  （00006）  定長江實業  （01113）
48：51 - 觀眾問股：中芯國際  （00981）  可買入博反彈？
49：56 - 觀眾問股：快手  （01024）  有冇機會反彈爆上    甚麼價位才可考慮？
51：08 - 濠賭股可博反彈？
52：29 - 觀眾問股：中海外  （00688）  點睇？現價可入？
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欄名 : 3分鐘睇股

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