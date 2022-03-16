【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任    

▲ 據IT諮詢公司Gartner調查，只有29.1%IT部員工願意在現有公司留任，辭職率是所有部門之中最高。（法新社）

港劇《IT狗》盡訴IT界人士辛酸史，而在現實中，IT部門的辭職率也是相當高。據IT諮詢公司Gartner調查，只有29.1%IT部員工願意在現有公司留任，辭職率是所有部門之中最高。

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Gartner在2021年第四季度向全球18,000名企業員工進行調查，當中包括1,755名IT部門的員工。調查發現，IT員工比其他職能部門的員工更傾向於辭職，他們的留任意願比非IT員工低10.2%，只有29.1%，是所有企業職能部門中最低。

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65%IT員工：靈活工作影響留任決定

調查也提到，65%的IT員工表示，能否靈活工作將影響他們留在企業的決定，如企業能夠對IT部員工安排更靈活的工作設計，或有助減低辭職率。

Gartner表示，以人為本的工作模式相當重要，如果設計得好、實施得好，將有助推動人才和業務成果。該公司提出三大建議，廢除一些舊式且不必要的工作限制：

1. 重新安排工作時間：周一到周五、由上午9點到下午5點的上班時間已不合時宜，建議企業彈性處理，不必受限於固定工作時間。

2. 重新思考辦公室中心化問題：許多管理層認為，只有當員工回到辦公室時，他們才能真正完成工作，但這場新冠疫情已打破這種說法，建議企業應視遙距工作為常態。

3. 重新了解開會的意義：會議文化始於20世紀50年代，當時人們必須親身聚在一起才能作出決策。但現時企業數碼普及化下，眾多會議協作工具面世，例如視像會議平台，已給予我們眾多與他人聯繫的方式，毋須侷限於必須回辦公室才可開會的規定。

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責任編輯：陳卓賢