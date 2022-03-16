【國際油價】瑞銀：大宗商品未來數月保持高位　布蘭特油價6月前或再挑戰125美元

▲ 【國際油價】瑞銀：大宗商品未來數月保持高位 布倫特油價6月前或再挑戰125美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指，美股標指連續下跌三個交易日後，昨晚收漲2.1%；布蘭特油價則延續跌勢，進一步回調6.5%至99.9美元，為兩周多以來首次收盤跌破100美元，油價從高位大幅調整，反映俄烏停火談判緩解對石油進一步斷供的擔憂。

瑞銀稱，按照其基準情景，大宗商品尤其是能源價格未來幾個月料將保持高位，但下半年有望走軟，主因俄烏可能停火、北約和俄羅斯言辭交鋒的激烈程度或在夏季降溫，以及俄羅斯只會逐漸退出全球能源供應鏈。

瑞銀：俄羅斯石油出口產量減少尚未反映在數據上

瑞銀報告提出，多國實施的制裁和石油進口禁令之後，俄羅斯石油出口和產量減少尚未反映在數據上，但這將令全球供應進一步繃緊。瑞銀解釋，全球產出減少很難被其他生產商或政府釋放的庫存所抵消，在此背景下，認為全球石油需求在今年下半年創出歷史新高，布蘭特油價6月前及年末分別再次挑戰125及105美元可期。

瑞銀續指，金融市場可能持續波動，但美股昨晚反彈表明市場可以迅速轉向。瑞銀預計能源價格漲勢將會放緩，加上經濟重開解決由疫情引發的斷供問題，有助於通脹在年內回落。瑞銀指出，儘管比該行此前預期要晚，但此背景應允許美聯儲等央行在不破壞經濟復甦的前提下，穩步和逐漸收緊政策。

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