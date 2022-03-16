打印機疫下渴市　銷售額兩月升3成

▲ 疫情之下家用打印機的需求持續，HP表示，2、3 月整體銷售額比去年同期上升近30%。惟有零售店稱，物流不穩定影響部分型號輕微缺貨。（資料圖片）

疫情之下在家工作及學習持續，家用打印機的需求持續穩定，HP表示，2、3 月整體銷售額比去年同期上升近30%。惟有零售店稱，受到物流運輸不穩定影響，部分型號輕微缺貨。

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市民杜先生因為家中的打印機故障，而在家工作及子女有學習需要急用，才外出購買新打印機，花費約900元。吳小姐則在疫情初期已購買便宜的500元入門級多合一打印機。

官方網店生意 亦錄30%升幅

HP香港消費產品業務總監黃浩章表示，第五波疫情出現後打印機銷售亦有明顯增長，今年2、3 月整體銷售額比去年同期上升25%至30%，HP官方網店銷售亦錄得30% 升幅。噴墨打印機銷售對比去年同期上升25%，農曆年假後升幅明顯。在家工作亦推動家用入門級鐳射打印機銷售， 比去年同期增加30%。

佳能香港影像信息消費產品部總監及總經理張偉權表示，在第5波疫情下對打印機及耗材需求有所帶動。中高階多合一功能型號及特別配色較受歡迎。

電腦店Centralfield店長Wingo稱，疫情以來增加市民在家工作及學習需要，打印機銷情有一定增加惟不算明顯，客人比較多購買平價的多合一功能型號，平均400至600元左右。Videocom腦博仕沙田第一城店長黃生先反映，查詢打印機的客人數量穩定未見明顯波動，大多會考慮多合一功能的中階型號約600元左右。

添電話支援 油墨計劃直送到府

張偉權又指，疫下市民增加使用網店購物，故有優化設計，令顧客可易於選購，另增調人手提供網上及電話技術支援。雖然網店送貨如常，但貨運物流問題有影響部分型號的庫存安排出現缺貨，另會跟銷售商聯繫更新貨期資訊。由於疫情減少商場人流，影響以往路展推廣變得不可能，故亦有在網店及社交媒體平台投入更多宣傳，推出季節主題優惠等。HP亦推出油墨月費計劃自動直送到府、出版社教材下載，以及網上優惠等推廣。

不過，物流問題對銷售帶來障礙。張偉權稱，雖然網店送貨如常，但貨運物流問題影響部分型號的庫存安排至出現缺貨，只能多跟銷售商聯繫更新貨期資訊。Centralfield店長Wingo指出，即使有提供網購服務，但受制疫情，令物流人手不足及各區出現圍封等情況，有急用的客人都選擇到門市購買。惟自2月中開始，包括打印機在內部分周邊產品出現缺貨。

記者：王浩賢