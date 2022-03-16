▲ 【內房危機】龍光紀海鵬：已成立專項小組化解債務問題 絕對不可以「躺平」

龍光集團 （03380） 表示，針對近期出現的短期流動性壓力，龍光近日召開高層管理人員經營會議，全面部署應對舉措，董事局主席紀海鵬指，龍光已經成立專項小組，以最大的努力來化解債務問題，帶領企業回到良性經營發展軌道。

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紀海鵬在會上強調，絕對不可以「躺平」，針對目前的困難要有堅定的決心和信心，要積極主動開展好各項工作。公司積極應對當前困難，認真履行化解風險的主體責任。堅決不逃廢債務，要全力盤活處置資產、解決當前流動性困難，企業有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。

針對資本市場關注的相關債券問題，要重視境內外金融合作機構及投資人的利益，積極跟境內外金融合作機構及投資者溝通交流，公平對待。

龍光指，企業基本面沒有變，資產儲備良好，必須要加快推動各項措施解決好當前流動性困難，當前核心任務是保障經營，加快銷售、促進回籠、保證生產，正在多措並舉化解階段性壓力，確保交樓交付按期按質量完成。2021年，龍光全年累計完成交付超過6.4萬套，數十個項目到訪交付率近100%。

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