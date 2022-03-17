【烏克蘭戰爭】美追加逾62億軍事援助 不足1周增78億（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家紛紛宣布對烏克蘭提供軍事援助。美國媒體報道，美國總統拜登將宣布對烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）軍事援助，連同上周六（12日）宣布的2億美元（約15.6億港元），美國在不足1周內對烏克蘭宣布提供達10億美元（約78億港元）軍事援助。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於當地時間周三（16日），在美國國會發表視像講話，外界預料屆時他將請求提供更多援助抵抗俄軍。《華爾街日報》引述消息人士報道，拜登（Joe Biden）屆時將宣布，向烏克蘭追加8億美元軍事援助。連同上周六宣布的2億美元在內 ，美國過去1年累計對烏提供軍事援助總額已逾12億美元（約93.6億港元）。

澤連斯基周三上午於美國國會發表視像講話數小時後，拜登發表講話宣布，向烏克蘭提供額外8億美元軍事援助。拜登表示，援助包括從國防部直接向烏克蘭軍隊轉讓軍備，讓烏克蘭在未來艱難的日子能夠戰鬥及保衛自己。拜登透露，轉讓裝備包括防空系統、炮彈﹑彈藥及無人機等。

《紐約時報》報道指，是次提供援助並非是取代烏克蘭向波蘭提出，提供戰機要求的替代品。美國國防部發言人柯比（John Kirby）上周表示，情報評估認為戰機轉讓或會被誤會是局勢升級，導致俄羅斯作出激烈反應，或增加北約軍事行動升級情況。報道指相關計畫已被當局擱置，拜登亦在講話中拒絕向烏克蘭運送戰機的要求。

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澤連斯基周二（15日）向加拿大議會提出增加軍備援助請求，並再度呼籲在烏克蘭設立禁飛區。據報美國兩黨議員皆呼籲，政府盡可能向烏克蘭提供更多軍事援助。

另外，拜登周二簽署價值1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的撥款法案，當中包括136億美元（約1,060.8億港元）對烏克蘭及東歐盟國的軍事、人道主義及經濟援助。拜登表示，俄軍侵略行為令全美國人團結，並感謝國會領袖迅速落實工作，確保美國有資源回應危機。

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責任編輯：李俊儀