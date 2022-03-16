【烏克蘭戰爭】美將追加逾62億軍事援助 不足1周增78億

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家紛紛宣布對烏克蘭提供軍事援助。美國媒體報道，美國總統拜登將宣布對烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）軍事援助，連同上周六（12日）宣布的2億美元（約15.6億港元），美國在不足1周內對烏克蘭宣布提供達10億美元（約78億港元）軍事援助。

霍士新聞攝記烏克蘭遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於當地時間周三（16日），在美國國會發表視像講話，外界預料屆時他將請求提供更多援助抵抗俄軍。《華爾街日報》引述消息人士報道，拜登（Joe Biden）屆時將宣布，向烏克蘭追加8億美元軍事援助。連同上周六宣布的2億美元在內 ，美國過去1年累計對烏提供軍事援助總額已逾12億美元（約93.6億港元）。

《紐約時報》報道指，是次提供援並非是取代烏克蘭向波蘭提出，提供戰機要求的替代品。美國國防部發言人柯比（John Kirby）上周表示，情報評估認為戰機轉讓或會被誤會是局勢升級，導致俄羅斯作出激烈反應，或增加北約軍事行動升級情況。報道指相關計畫已被當局擱置。

3國元首訪基輔力撐 澤連斯基：抗俄一定勝利 【下一頁】

外界預料烏克蘭新增請求或包括提供地面部隊使用武器，如「標槍」（Javelin）反坦克導彈及「毒刺」(Stinge) 便攜式防空導彈，以及武裝無人機及通訊干擾設備等裝備。澤連斯基周二（15日）向加拿大議會提出類似請求，並再度呼籲在烏克蘭設立禁飛區。據報美國兩黨議員皆呼籲，政府盡可能向烏克蘭提供更多軍事援助。

另外，拜登周二簽署價值1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的撥款法案，當中包括136億美元（約1,060.8億港元）對烏克蘭及東歐盟國的軍事、人道主義及經濟援助。拜登表示，俄軍侵略行為令全美國人團結，並感謝國會領袖迅速落實工作，確保美國有資源回應危機。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀