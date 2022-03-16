【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成

▲ 日本對香港的蘋果出口增加2成，士多啤梨出口也增加5成。（法新社圖片）

2021年，日本的扇貝、蘋果以及白米等農産品對亞洲出口量大幅增加。由於疫情導致消費者無法外遊，以往常到日本旅遊的外國人紛紛在自己的國家購買日本食物。

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據日經新聞報道，近期日本白米出口大幅增加。不包括援助米在內的白米出口量增長1成半，達2萬2833噸；對香港出口增長28％，對新加坡增長35％。

為了開拓海外市場，為香港元氣壽司供貨的白米批發商神明（SHINMEI）與日本國內的白米産地合作，積極生産高産量米，在確保日本白米質量同時設法增加出口量。

在香港和新加坡設有碾米工廠和倉庫的久保田（KUBOTA），該公司對香港白米出口增加46％，對新加坡出口增加30％。為了應對需求的增加，2021年久保田把新加坡工廠的碾米能力擴充到1.5倍，還計劃2022年度內增強香港工廠的碾米能力。

日本蘋果出口香港增2成

水果方面，日本的蘋果出口增長40％，達到3萬7728噸，在水果出口量中佔比超過一半。對台灣的蘋果出口增加5成，對香港出口增加2成，士多啤梨出口也增加5成，達1776噸。

2021年日本出口額最高的農水産品則是扇貝，出口額達639億日圓（約42.2億港元），出口量達11萬5700噸，增長近5成。2021年對中國大陸的出口量增加55％，佔整體8成以上。

扇貝出口業務的水産品批發企業進風（SHINPU）的科長山田英司表示，「中國的消費群體正由富裕階層迅速擴大至中産階層」。

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責任編輯：李智美

