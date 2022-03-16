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騰訊700升逾兩成仍有水位？短綫策略、反彈目標速睇

股市 14:14 2022/03/16

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騰訊 （00700） 股價反彈抽升逾兩成，現價358元。騰訊早段一度升近9%，半日升逾7%，收報320.2元。港股連瀉兩日後終見反彈，恒指半日逾450點，收報收報18875點，成交1115億；科指升6%，半日收報3683點。騰訊股價上日急插，一度向下逼近300元水平，科技股殺完估值未？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）預計如大市繼續反彈，騰訊股價仍有反彈空間。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

陳偉聰預計，如恒指見反彈，騰訊作為重磅股，股價亦會見反彈，但騰訊要面對業務「拆骨」，有機會影響微信支付或媒體業務，內地監管陰班之下，勿期待反彈太大，如大市回升至21000至22000點，有機會重上360元水平，如不想等太久，反彈至340元以上可考慮減磅。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（33：16-35：25）港股真反彈？陳偉聰講買賣策略重睇* →【按此速睇 - 附time code】

*美國今晚議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

欄名 : 3分鐘睇股

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