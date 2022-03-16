▲ 【大行報告】大摩：若澳門落實賭牌續期安排 濠賭股潛在升幅可達20%至30%

濠賭股表現仍受賭牌續牌困擾，摩根士丹利指，若澳門政府正式落實賭牌續期，預期濠賭股潛在升幅可達20%至30%，EBITDA於2023年下半年至2024年會回復正常化，但濠賭股的淨負債將由目前的190億美元，升至年底的230億美元，不利估值表現。

大摩表示，濠賭股市值自2019年12月以來大減62%，同期恒指跌35%，主要受到賭牌續期及疫情限制旅遊兩大因素影響。對長線投資者來說，上述因素只是暫時性，但相關的不確定性已持續兩年半，投資者亦逐漸失去耐性。

由於中港疫情升溫，大摩估計，中港通關日期料押後至第四季，基於內地仍維持「清零」政策，料內地澳門簽證要到明年才恢復。

環球地緣政治緊張及中港疫情升溫不利濠賭股價

現時濠賭股較2021年9月低30%至60%，只要賭牌續期落實，濠賭股便會重展升浪，但環球地緣政治緊張及中港疫情升溫，不利濠賭股價。

大摩稱，濠賭股現值相當於2023年預測EV/EBITDA約8倍，但明年盈利調整料仍是負數。

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