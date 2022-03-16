【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊

▲ 德國聯邦信息安全辦公室警告，卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）開發的防毒軟件，或構成黑客攻擊的風險。（法新社、Kaspersky官網截圖）

俄烏戰事連連，多國相繼宣布制裁俄羅斯。同時，俄羅斯亦對歐洲多國進行反擊，戰爭蔓延至網絡，甚至有指卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）防毒軟件淪為網絡戰爭工具。德國聯邦信息安全辦公室（BSI）日前警告德國公司及管理基礎設施的政府機構，由莫斯科卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）開發的防毒軟件，或構成黑客攻擊的風險。

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BSI指出，這家總部位於俄羅斯的網絡安全公司Kaspersky Lab，有機會受到俄羅斯政府特工的威脅，入侵國外的IT系統，或者俄羅斯特工在該企不知情的情況下，秘密使用其技術發動網絡攻擊。

當局又呼籲外界盡快移除Kaspersky防毒軟件，改用其他防毒軟件。

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Kaspersky澄清與俄羅斯政府無關係

據路透社報道，卡巴斯基已發表聲明回應，它是一間私人管理的公司，與俄羅斯政府沒有任何關係。 該企指出， 德國聯邦信息安全辦公室（BSI）的警告是出於政治動機，正與BSI聯繫以澄清此事。

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責任編輯：吳嘉雯

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