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【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊

科技 12:53 2022/03/16

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德國聯邦信息安全辦公室警告，卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）開發的防毒軟件，或構成黑客攻擊的風險。（法新社、Kaspersky官網截圖）

俄烏戰事連連，多國相繼宣布制裁俄羅斯。同時，俄羅斯亦對歐洲多國進行反擊，戰爭蔓延至網絡，甚至有指卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）防毒軟件淪為網絡戰爭工具。德國聯邦信息安全辦公室（BSI）日前警告德國公司及管理基礎設施的政府機構，由莫斯科卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）開發的防毒軟件，或構成黑客攻擊的風險。

【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

BSI指出，這家總部位於俄羅斯的網絡安全公司Kaspersky Lab，有機會受到俄羅斯政府特工的威脅，入侵國外的IT系統，或者俄羅斯特工在該企不知情的情況下，秘密使用其技術發動網絡攻擊。

當局又呼籲外界盡快移除Kaspersky防毒軟件，改用其他防毒軟件。

【電動車】Volvo夥星巴克　建電動車充電站網絡

Kaspersky澄清與俄羅斯政府無關係

據路透社報道，卡巴斯基已發表聲明回應，它是一間私人管理的公司，與俄羅斯政府沒有任何關係。 該企指出， 德國聯邦信息安全辦公室（BSI）的警告是出於政治動機，正與BSI聯繫以澄清此事。

【芯片荒】Intel擬斥資2,800億元　擴大歐盟六國芯片投資

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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