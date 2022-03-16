▲ 【業績｜航空股】中國飛機租賃去年純利增57%至5.26億、末期息0.26元 全年派息增2.5%、周息率約8.2厘

中國飛機租賃 （01848） 公布去年業績，期內收入32.78億元，按年跌6%；純利5.26億元，按年增57.4%；每股盈利0.722元，每股派末期息0.26元，按年增30%；全年派0.41元，按年增2.5%；中國飛機租賃午前升0.6%，報5元，周息率約8.2厘。

中國飛機租賃稱，去年與航空公司客戶達成17架飛機的購後租回安排，擴充收入來源的同時進一步拓展與客戶長期合作關係。中國飛機租賃提到，去年透過儲備訂單及購後租回等安排累計購買及交付34架飛機，出售9架飛機，截至去年底，中飛租賃機隊規模擴大至152架，其中包括127架自有飛機及25架代管飛機。

中飛租賃料更多航空公司利用租賃擴張運力及更新機隊

中飛租賃稱，一直奉行嚴謹的購機策略，去年底中飛租賃共有244架飛機訂單，包括148架空客、66架波音和30架中國商飛。中飛租賃自有機隊平均機齡為7.8年，平均剩餘租期為7.0年，而中飛租賃自有及代管飛機租賃予17個國家及地區的39家航空公司。

中國飛機租賃指出，預計航空公司將更多通過租賃商來滿足運力擴張及機隊更新需求以繼續改善資產負債表，飛機租賃滲透率有望進一步提升；同時隨著航空業復蘇，機隊利用率的增加，將推動市場對MRO業務及退役飛機處置、二手航材、備用發動機等的需求。

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