【業績｜體育用品】特步大彈25%　去年盈利大增77%至9億元人民幣、末期股息13.5仙　目標今年銷售按年增長25%至30%

▲ 【業績|體育用品】特步去年盈利大增77%至9億元人民幣 末期股息13.5港仙

體育用品股特步 （01368） 去年收入升22.5%至100.1億元人民幣，盈利大增77.1%至9億元人民幣，末期股息13.5港仙，全年股息為每股25港仙，派息比率達六成。首席財務官楊鷺彬表示，預期今年銷售收入不會低於2021年，目標銷售按年增長25%至30%，上半年主品牌銷售目標為35%至40%，料今年特步品牌的門店淨開200至300家店。

特步午後大幅抽升，現升25.3%，報10.22元，至下午2時17分，成交額為4.39億元。

楊鷺彬提到，首兩個月零售流水增長逾3成，雖然近日東莞、上海等地區疫情大爆發，但該等地區的銷售佔比不足5%，影響可控。雖然受疫情影響的地區有較大負面的影響，但以全國計零售流水仍有雙位數增長，即使疫情擴至全國，料零售流水仍有三成增長。

去年公司毛利率為41.7%，按年增2.6個百分點。經營溢利率為13.9%，按年升2.7個百分點。另外，集團正擴大電子商務業務，使該業務錄得強勁的同比增長，並佔特步主品牌於去年的收入超過30%。

特步主席丁水波表示，預計2025年，特步主品牌將保持其增長態勢，收入目標為200億元人民幣，而4個新品牌的收入目標則為40億元人民幣。

至去年年底，集團於中國內地及海外共有6,151家主要由授權分銷商經營的特步品牌店舖。

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編輯：姚卓然