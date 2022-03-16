【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧

▲ 亞馬遜（Amazon）推出一款元宇宙遊戲，幫助用戶更了解雲服務。（AWS官方YouTube影片截圖）

新冠疫情下，不少企業採用遙距工作，雲端服務的需求有所增長。亞馬遜（Amazon）昨（15日）推出一款元宇宙遊戲，讓用戶更了解旗下網路服務系統Amazon Web Services（AWS），掌握雲端運算技巧。

據外媒《CNBC》報道，亞馬遜推出的元宇宙遊戲為「AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner」，用戶可化身成虛擬角色，在虛擬城市中遊走，為城市裏的居民解決雲端運算技巧相關的技術問題。用戶可透過完成亞馬遜模擬雲服務、謎題獲得積分。積分可以解鎖新的角色風格、寵物夥伴、城市主題、虛擬物品，如氣墊板和獨角獸泳池浮具。

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AWS在YouTube遊戲宣傳影片上表示：「作為一個雲服務從業者，你將經歷一場用雲端解決方案協助居民改造城市的冒險旅程。」例如影片其中一個場景顯示，一名戴著安全帽的卡通人物靠近用戶，並詢問關於天氣應用程式的伺服器問題。

亞馬遜表示，推出Cloud Quest遊戲是為了幫助解釋「核心AWS服務和類別」，包括計算、儲存、數據庫、安全服務，以及指導基本雲端解決方案的構建。除了遊戲外，亞馬遜亦推出其他雲端培訓的服務，AWS就提供一系列專業認證，幫助員工提升雲技術專業知識。

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責任編輯：吳嘉雯

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