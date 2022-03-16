港股有望反彈逾1000點？即睇恒指反彈目標

港股連續暴瀉兩日後終見反彈，恒指半日高開高走，高開540點，開報18956點，半日升460點，收報18875點，成交1115億。恒指早段升幅一度擴大至逾650點，重上19000點水平，港股反彈目標看多少？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）對於反彈樂觀，認為港股有機會反彈逾1000點。

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陳偉聰認為港股早前急瀉，跌幅是反映市場極端悲觀的利空因素，包括憂俄羅斯反制裁而違約不還外債，或憂中資股受累俄烏局勢，隨俄羅斯被歐美制裁，中美關係大惡化妝。不過俄烏雙方繼續談判，俄羅斯宣布以人民幣還美元債，令市場鬆一口氣。

極端悲觀因素未有出現，陳偉聰認為港股嚴重超賣市況下，大市挾上平淡倉的力度勿小看，恒指有機會反彈逾1000點，上望反彈目標睇22000至23000點，但由於環球經濟衰退風險、加息壓力、內地監管等憂慮未散，難以去年25000點、26000點作目標。

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